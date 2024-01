Imhof János nyugdíjba vonulását követően is rendkívül sokat tett a településért. Önkormányzati képviselői feladatokat is ellátott, illetve a Pénzásási Nyugdíjas Klub életében is kulcsszerepet játszott. A feleségével közösen vezetett nyugdíjas klub a saját szervezésű programjai mellett aktívan segítette a művelődési ház és a Bakancsos Klub rendezvényeit, emellett a település, az iskolák programjaiba is szívesen bekapcsolódtak.

Az ácsi kulturális életért tett áldozatos tevékenységének elismeréseként 2017-ben Bartók Közművelődési Díjban részesült a Pénzásási Nyugdíjas Klub, melynek vezetője Imhof János és felesége volt. 2021-ben Ács Városért díjjal ismerték el a településért végzett áldozatos munkáját.