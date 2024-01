– Ezért is nyújtottunk be pályázatot a művelődési ház felújítására, amelynek a tervezése elkezdődött. Az elnyert támogatás a teljes felújításra nettó 138 millió forint. A teljes műszaki dokumentáció és a tervek elkészülte március elejére várható, ezt követően szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A mosdó új helyre kerül, a kisterem, az előtér és a nagyterem is teljesen megújul. Természetesen az elhasználódott tetőszerkezetet lecseréljük - magyarázta a polgármester, aki látványterveket is mutatott arról, hogy milyen lesz a felújított épület.