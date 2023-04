Szűkösen

A művelődési házban korábban borversenyeket, megemlékezéseket, ünnepségeket rendeztek. Többek között az idősek napját is. Az épületben gyakorolt a fúvószenekar és a dalkör, a szakköröknek is a művelődési ház biztosított helyet. Most azonban erre nincs lehetőségük. – A hagyományos rendezvényeinket megpróbáljuk kültéren megtartani. A művelődési ház kistermében közmeghallgatásokat tartunk, néhány szakkör is tud még ott működni benne, illetve az idősek jönnek néha össze. Volt arra is példa, hogy az előtérben tartottunk kisebb eseményt – árulta el a polgármester.