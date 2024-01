Tatán az idei évben is rengeteg program várja az érdeklődőket. Ráadásul a paletta is széles, hiszen a hagyományőrző rendezvényeken keresztül a könnyű, vagy komoly zenei koncertekig, a különböző sportversenyeken át a kézműves vásárig válogathatnak a látogatók a programok között. Ezért is van szükség arra minden év elején, hogy a legnagyobb rendezvények szervezői összeüljenek a város vezetőivel, hogy egyeztessenek a dátumokban és a lehetőségekben. Bár a legtöbb program fix időpontokban van, igy is akadtak bőven egyeztetni valók. Ugyanis több olyan hétvége is akadt, ahol egyszerre többen is szeretnének valamilyen nagyobb szabású rendezvényt szervezni. Nekik még külön is össze kell ülniük egyeztetni.

De nézzük is, hogy milyen nagyobb programok lesznek 2024-ben Tatán

A 7. Tavaszi Kvaterka március 8-9-én lesz, a Böjti karikázót pedig hagyományosan virágvasárnap, március 24-én rendezik a Kossuth téren, a Kenderke és a Pötörke közös szervezésében.

A XVI. Tatai Patara május 24-26 hétvégéjén lesz. A szervezők azt ígérik, hogy a török nagykövetség közreműködésével színesítik a programokat. Illetve akkor lesz a hagyományos katonazenekarok találkozója is. Június első hétvégéjén három különböző program közül is válogathatnak az érdeklődők: a Fazekas Találkozó május 31-től egészen június 2-ig tart majd, egy időpontban a tradicionális íjászversennyel, illetve akkora tervezik az Esterházy Kastélynál az oldtimer autókiállítást is.

A Tatai Sokadalom idén is ingyenesen várja a látogatókat június 14-16 között az Angolparkban. A szervezők elmondták, hogy a megszokott programok mellett idén szeretnének szervezni egy író-olvasó találkozót tartani ahol a tatai gyermekkönyvírókkal találkozhatnak a gyerekek. Illetve megrendezik a tavalyi nagy sikerű népmesemondó találkozót is.

A Víz, Zene, Virág Fesztivált június 28-30 között tartják. A tavalyi év példájára az esemény ezúttal is nagyrészt ingyenesen lesz látogathatóknak, csak a koncertekre kell belépőt fizetni.

Június 29-én szervezik a tóátúszást is, ami szintén sok látogatót vonz a városba. Július 19-21 között Klassz a Parton fesztivál vár majd bennünket, a Tatai Regatta pedig 27-én lesz, ami kiegészül egy leendő olimpiai számmal, a tengeri evezőversennyel, amire a szervezők szerint ideális a hullámzó vízű Öreg-tó.

Világesemények is jönnek

Július 13-14-én érkezik az Old Lake Man Tatára. Bár most csak két napos lesz az esemény, ez nem azt jelenti, hogy kevesebb programmal készülnek a szervezők, ugyanis megkapták a Paratriatlon világkupa rendezvényi jogát is, aminek köszönhetően a világ legnagyobb parasportolók fognak Tatára érkezni.

A Neszmélyi Bor és Halünnep pedig augusztus 2-4.-én lesz. A Barokk Fesztivált ezúttal augusztus 12-23 között tartják, a Civil Napok pedig szeptember 14 és 28 között lesz. A madarászok is ellátogatnak Tatára: november 4-9 között tartják - előszőr Magyarországon - az Európai Madárgyűrűző Konferenciát, a Vadlúd Sokadalomra pedig november 30.-án várják az érdeklődőket.