A változás többek közt az intézmények alapító okirata két pontjának módosítását, annak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését is igényli. A szükséges döntéseket több településen munkatervükben nem szereplő ülésükön hozták meg a helyi képviselők. Nagy vita vélhetően nem sűrűn alakult ki a szavazások előtt. Kötelező kűr volt a téma.

A megfelelő szakmai előkészítésre persze ezúttal is szükség volt. A feladatot a polgármesteri hivatalok munkatársai oldották meg. Ritkán látványos a ténykedésük. Pedig fontos szereplői a helyi döntéseknek. Az alaphelyzet, a szükséges változások tételes jelzése, a javasolt megoldások asztalra helyezése, azok személyenkénti áttekintése után jöhet a képviselők szavazása. Nagyobb, esetenként indulatoktól sem mentes viták többnyire olyan témákban alakulnak ki, hogy például megfakult-e annyira a polgármesteri hivatal bejárati ajtajának festése, hogy át kellene kenni. Ehhez mindenki ért. Van is véleménye róla. Persze, ha összeáll az igen, akkor is marad még egy fontos kérdés. Milyen színűre?