A dorogi Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) égisze alatt működő Szemétirtók a január 21-i akcióval indították az évet. A közösségi oldalukon közzétett beszámolóban azt írják, hogy a közvetlenül a 111-es főút mellett lévő terület a tipikus autós hulladékok miatt igen szemetesnek számít.

A tapasztalatok szerint az Esztergom és Dorog között közlekedők egy része útközben a járművek ablakain keresztül szabadulnak meg a kiürült italos és ételes dobozóktól, melyek elborítják az útpadkát és az árkokat és a fás területet. Emellett olykor az is előfordul, hogy alaposan megtömött szemetes zsákok jelennek meg a helyszínen, melyek szintén elcsúfítják a környezetet.

A szervezők az akciójukkal éppen az autóból való szemetelés problémájára kívánták felhívni a figyelmet és igyekeztek egy picit esztétikusabb városképet varázsolni a 111-es főúton közlekedők számára. A mostani szemétszedés alkalmával mintegy 1 kilométeres szakaszon 1 köbméternyi hulladékot gyűjtöttek össze. Ezek többsége tipikus autós hulladéknak számít, hiszen bőven volt közöttük energiaitalos doboz, üdítős flakon, de számos gyorséttermi ételes doboz és cigarettacsikkeket is került a zsákokba.

Zsákszámra szedték a szemetet a lelkes önkéntesek

Forrás: Szemétirtók

Ugyan a résztvevők tudják, hogy a tisztaság csak ideig-óráig marad fent – a szemét akár heteken belül újratermelődik –, de hisznek abban, hogy az önkéntesség és a közösségi média hatása révén edukációs hatása is van az akcióiknak és hogy egyre többen rádöbbennek:

szemetelni ciki.

Köszönetet mondtak minden segítőnek, köztük az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tanulóinak is, akik példát mutatnak hasonló korú társaiknak. A kesztyűket és mellényeket viselő csoporthoz többek között Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere is csatlakozott, aki már többször vett részt a Szemétirtók akcióin, de jelen volt Torma László önkormányzati képviselő is.