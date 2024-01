Tavaly januárban – mintegy jó évkezdésnek – örülhettünk az év Babits-díjasainak, akik Esztergom kulturális életét emelték munkásságukkal. Az elismerést Sárosi Attila helytörténettel foglalkozó civil, Pálmai Árpád egyházzenész és karnagy és Szabó Judit textilrestaurátor kapta.

Márciusban mutattuk be Miklós Tamás történész „A második világháború harc­eseményei Esztergom térségében 1944–45-ben és a város háborús embervesztesége” című tanulmánykötetét. Június 23-án nyílt meg az esztergomi bazilika oratóriumtermében a Caput, Mater et Magistra című építészettörténeti tárlat, melynek „főszereplője” az az óriási makett volt, mely a főszékesegyház építése okán készült el, és amely a végső, valóságos változatnál egy jóval nagyobb kiterjedésű komplexumrendszert mutat.

Június 24-én a Duna Múzeumban a Vízrajzi térkép című kiállításon a korábban meghirdetett művészeti pályázatra beérkezett legjobb műveket láthatta a publikum. A kiírásra 216 pályázótól több mint 300 beküldött művészeti anyag érkezett, melyből végül a szakmai zsűri hármat választott ki a legjobb háromnak, így harmadiknak Sóváradi Valéria Vízvonal című alkotását, másodiknak Nádas Eszter Merülés című munkáját, első helyezettnek Forrai Ferenc VV 20022 9 Duna című művét.

Szeptemberben a Bibliotheca-ban nyílt meg az „Ex Libris Meis – Könyvjegyek az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár gyűjteményének köteteiben” című exkluzív kiállítás, melyen az intézmény egyedi kódexei mellett az ex librisek, avagy könyvjegyek kultúrtörténetéről is sok minden kiderült. Október 5-én a Rondellában a Komárom-Esztergom vármegye gyöngyszemei című tárlat esztergomi állomásán lehetett megcsodálni a vármegyei önkormányzat által kiírt pályázatra beérkezett és a zsűri által legjobbnak ítélt fotókat. A 76 településről 86 vármegyei fotós által beadott kompozíciók vármegyénk legszebb tájait, településeit művészi igényességgel mutatták be.

A Török Köztársaság megalakulásának és a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepelendő, a két ország a december 18-án kezdődő, egy teljes éven át tartó programsora kapcsán, mint török-kori emlékekben gazdag várost, mutattuk be egy cikkben Esztergomot, illetve azon belül is a dzsámit és a 2023. június 1-jén felújítás után újra megnyitott Balassa Bálint Múzeum régi szárnyát.

Passiójáték a Várhegyen tanárokkal, diákokkal Szintén a tavalyi esztendő kiemelkedő kulturális eseményének számított az Esztergomi passió című előadás, melyet április 2-án láthatott a város közönsége az esztergomi Várhegyen. A produkcióban az evangéliumi fejezetekre alapozva a nagyhét eseményeit, illetve annak prológusaként néhány közismert jézusi jelenetet, gyógyításokat, hitvitákat mutattak be. A passiójátékot, az ismert evangéliumi szenvedéstörténetet a Kaméleon Színház társulatára alapozva, illetve Arcson Rafael rendező irányításával korhű jelmezekben, esetenként dísz­letekkel és professzionális kihangosítással vitték színre. A szabad ég alatt bemutatott előadáson a város több egyházi iskolájának igazgatója, illetve tanára, diákja is részt vett, miként többféle más szakma, hivatás képviselője, és ahogy elmondásukból kiderült, a kohéziót erőteljes keresztény hitük adta.