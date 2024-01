– Szeretnék ebbe a kis dobozkába kérni egy szál kolbászt. Megígértem a szomszédasszonyomnak, hogy viszek neki is egy kis kóstolót – mondta egy nyugdíjas hölgy, majd pár perc múlva meg is kapta a csomagját.

A helyi önkormányzat és a JELZEK Közösségfejlesztő Egyesület közös rendezvényén hét csapat látott neki a reggeli órákban a disznók látványos feldolgozásának. A JELZEK pultjánál sokan álltak sorba a forró teáért és a forralt borért, de jól fogyott a fröccs és a pálinka is. A szervező egyesület a velős pirítóstól kezdve az orjalevesen és toros káposztán át a sült kolbászig számos étellel kedveskedett a látogatóknak.

– Sajnos nem tudtam sofőrt szerezni, ezért egy felest sem ihatok, pedig valami lélekmelengető italra szükség lenne… – morgott egy középkorú férfi, miközben feljebb húzta a kabátja cipzárját. A napsütés mindenkit becsapott, az erős széllökések miatt elkélt a több rétegnyi meleg öltözet, no meg a pálinka.

A főtéren Baráti Összeröffenés néven egy főként budapestiekből álló csapattal is találkoztunk. Rajtuk kívül a csolnoki delegáció, a Kesztölci Törpeharcsák, a Vegyes Vágott, a Nem Vegák, az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok Egyesülete, valamint az Annavölgyi Bányász Sportegyesület tagjai is igyekeztek kiszolgálni az igényeket. A vesevelős rántotta, a csepleszes májas mellett sokan fogyasztottak többek között savanyú májat, hurkát, tepertőt és húslevest is. A kesztölci Velmo Tanya sajtkülönlegességekkel járult hozzá a változatos felhozatalhoz. Érdekesség, hogy Erős Gábor országgyűlési képviselő ajándékkal kedveskedett a csapatoknak, és közreműködött a tombolasorsolásban is.