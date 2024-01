Sikeresek voltak az adománygyűjtések

Dr. Török Csaba szerint rendkívüli öröm volt, amikor 2022-ben közösségük fiatal tagja, Péter Vilmos atya újmisét mutatott be a bazilikában. Ennek az örömnek a folytatása volt, hogy tavaly a közösség egy másik fiatal tagja, Zsembery András felvételét kérte a papnövendékek sorába. Erdő Péter elfogadta a jelentkezését és tanulmányai végzésére a Budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldte őt. A nyár során káplánváltás történt a plébánián, Tóth Imre atya utóda Bársony Árpád atya lett. Az esztendő során megújult a képviselő-testület is, a tagok Magyarok Nagyasszonya ünnepén tették le esküjüket. A plébániai kormányzó beszélt a harangokkal, valamint a szociális tűzifából épült adventi koszorúhoz köthető adománygyűjtésekről is.