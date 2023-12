Hernádi Ádám meg is jegyezte ezt, mire Török Csaba azt válaszolta, hogy azért van szép hangja, mert „az innsbruckiak jót öntöttek.” Az esztergomi bazilika felújításának legújabb látványos fázisa volt, amikor múlt vasárnap Erdő Péter felszentelte, illetve megáldotta a déli toronyba szánt harangokat, melyeket aztán hétfőn és kedden be is emeltek egy erre alkalmas speciális daruval a közel hatvan méter magasságban lévő eredeti helyére.