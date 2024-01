Benkéné Schór Anikó, a 4.b osztályfőnöke elmondta, hogy minden évben az egyik negyedikes osztály készül a karácsonyi műsorral.

− A gyerekek nagyon várták az előadást és nagyon nagy izgalommal készültek. Már régóta elkezdtük a készülődést és nagyon sokat próbáltunk. Még az őszi szünetben tettük össze a forgatókönyvet és amikor a gyerekek visszajöttek az iskolába el is kezdtük a próbákat. Kiosztottuk a szerepeket, először olvasópróbával kezdtük. Illetve az iskola egyik tornatermét megkaptuk, amiben tudtunk készülni. Az utolsó héten pedig már esti próbáink is voltak, ugyanis a műsorban van egy olyan rész, ami varázslatosabb, ha azt este látja mindenki − árulta el a tanárnő, aki azt is elmondta, hogy a gyerekek versekkel és dalokkal, illetve egy kis mesével is készültek az ünnepségre.

− Az elején verseket mondanak, kiemelve az advent jelentőségét. Illetve a didergő királyt adják elő a gyerekek egy kis színdarabként. Táncolnak is, illetve az énekkar színesíti a műsorunkat - tette hozzá a tanárnő, aki hozzátette: az osztályban 28 gyerek jár és mindenkinek jutott szerep.

Mint megtudtuk, igyekeztek úgy alakítani a műsort, hogy mindenki megszólalhasson. Voltak a gyerekeknek is ötleteik, főleg a mozgásokban, amiket nagyon szívesen vettünk. Nagyon lelkesek voltak.

− A műsorral próbáltuk mindenkinek meghitté tenni ezt az ünnepet. Mert úgy érzem, hogy mi itt az iskolában egy nagy család vagyunk, a Vaszary iskolában egy még nagyobb csalás, a gyerekek az idejük nagy részét az iskolában töltik velünk − mondta az osztályfőnök