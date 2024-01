Jó, ha tudod: péntekig kell visszavinni egyes fel nem használt pirotechnikai eszközöket

A fel nem használt tűzijátékokat legkésőbb január 5-éig, péntekig vissza kell vinni a forgalmazóknak. Az árusítók kötelesek a termékeket térítésmentesen visszavenni, azonban azok árát nem kell visszatéríteniük.

Dzsudzsák Balázs is az esztergomi robbantásban elhunyt rendőr árvái mellé állt

Dzsudzsák Balázs is segítette az Esztergomban hősi halált halt TEK-es rendőr családját: egy dedikált DVSC-mezt ajánlott fel.

Ez a rekord biztos élni fog még egy évig: szibériai hidegben vacogott Bábolna

Miközben ma 8-10 fokokat mérünk, volt idő, amikor majd' 40 fokkal hidegebb volt. A január 4-i napi hidegrekordot Bábolna tartja, immár nyolcvanhat év.

Visszatekintő: A hónap, amikor minden komáromi a KFC-be rohant

Több jelentős beruházás fejeződött be 2023-ben a Komáromi járásban is. Ezek közül válogattunk a teljesség igénye nélkül. Beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos bejelentések is történtek.