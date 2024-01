A téli időszakban egyre többen többen tüsszögnek, köhögnek környezetünkben, panaszkodnak náthaszerű tünetekre. A méz az egyik legrégebbi, ősidőkre visszavezethető antibiotikum, már az egyiptomiak is használták természetes antibiotikumként. Decemberben a tatabányai könyvtárban a mézek jótékony hatásairól egy szakértővel beszélgettünk. A győrújbaráti Füles Családi Méhészet képviseletében Fülesné Bízó Henriett különböző mézeket mutatott portálunknak.

– Az idei évben a liofilizált eper és a liofilizált áfonya is bekerült a mézkínálatba. Rettentő egészséges. Ugye a liofilizálás az fagyasztva szárítást jelent kilencvenhét százaléka a vitaminoknak benne marad a gyümölcsbe, azt, hogyha már hozzáadjuk a repceméz vagy bármely mézhez igazából, akkor az egy vitaminbomba – emelte ki Fülesné Bízó Henriett, aki elárulta, mely fajta mézet fogyasszuk inkább a mostani időszakban.

– Télen én elsősorban szeretném kiemelni a hársmézet, mert antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatása van. Egyébként minden méznek alapvető tulajdonsága az, hogy gyulladáscsökkentő hatása van.

Hogyha valakinek bakteriális felső légúti megbetegedése van, kitűnő rá. Viszont azt szeretném kiemelni, téves az, hogy akkor együnk mézet, amikor betegek vagyunk. Akkor is, de előtte is, az év háromszázhatvanöt napján. Cukorbetegek is ehetnek mézet, minden nap egy evőkanál méz nekik is belefér. De, amit én a téli időszakban nagyon tudok ajánlani, mert általában ilyenkor felső légúti problémák jelentkeznek, az a hársméz.

Tudom, hogy az akácméznek a semleges íze jobban elfogadható és nem viszi el az ízét a teánknak, de én mégis azt mondom. Utána már egész évben azt, hogy miből töltjük fel a vitamin készleteinket, hogy azt vegyes virágmézből vagy bármely mézből, az már teljesen mindegy. Illetve van még a propoliszos méz.

A propoliszos méz nem más, mint propolisz kivonat repcemézzel való keveréke. A repceméz legfontosabb jellemzője az alacsony savtartalma, amelynek köszönhetően az érzékeny gyomrúak is bátran fogyaszthatják. Ráadásul az enyhén lúgos kémhatása miatt kifejezetten jótékony hatással van a sav- és gyomorproblémákra. A természetgyógyászatban pedig előszeretettel alkalmazzák különböző lúgosító kúrák alapanyagaként.