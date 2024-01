Az EMK (erőszakmentes kommunikáció) tréner, Coach és Családállító őszintén mesélt arról a folyamatról, amely egy ilyen eseményen zajlik. Kiemelte: segítők támogatják azt, aki valamilyen kérdéssel érkezik, azaz az állítót, s különös, úgynevezett lélek-kapcsolódás történik a térben, amely idegeneket képes összekapcsolni, s a családokban, az egyének életében lévő elakadásokat keresni és oldani.

Lukovics Éva beszélt arról is, mi vezette őt erre, s milyen személyes élmények révén jutott a családállítások módszerének elsajátításától az erőszakmentes kommunikációig. Ezek gyakorlásával nyitottabbá, kiegyensúlyozottabbá vált. S ebben a folyamatban próbál másokat is támogatni. Hamarosan már Tatabányán is.

