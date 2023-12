Valószínű, hogy egy későbbi étkezés pillanatait mostam össze az óvodáskori élményekkel, innen származhat a képzavar. Ám a tényen mit sem változtat, fiatalkorom óta szeretem a halat, abból is inkább a tengerieket, a csirke után a hal a kedvencem és csak azután jön a sertés, a szarvasmarha, valamint minden egyéb más.

Sokan egy évben csak egyszer, a karácsonyi ünnepi menü elfogyasztása közben vetemednek halfogyasztásra. Egy európai felmérés szerint van még hová fejlődnünk, hiszen egy átlagos magyar ember 2,8 kilogrammnyi halat fogyaszt csak el évente, ami nyilván köszönhető annak is, hogy a magyar konyhában nem ez az alapvető húsétel. Megjegyzem, van olyan önfejű ismerősöm, aki nem is tekint húsként rá, de azt nem tudja elárulni, hogy akkor a gyümölcsök, a zöldségek, vagy a desszertek közé sorolja-e be. No de komolyra fordítva a szót, már csak azért is érdemes halat ennünk, mert a halhús általánosságban véve rengeteg vitamint tartalmaz, de van benne omega-3 zsírsav is, melyet kapszula formában borsos áron vásárolhatunk meg a patikákban és mely például a szívroham kockázatát is csökkentheti. Ha jót akarunk magunknak, akkor együnk az egészségünkért, hogy mi is úgy élhessünk, mint hal a vízben.