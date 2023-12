A rendezvényen Szőnyi Ferenc ultratriatlonista és Dombay Gábor önkormányzati képviselő is részt vett. Horváth Györgytől azt is megtudtuk, a kezdeményezés minden évben nagy sikert aratott, tavaly is több mint kétszáz csomagot készítettek el. Az ajándékokat ezúttal is rászoruló gyerekeknek juttatják el.