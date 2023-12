Mesélt arról, hogy miként kell összekészíteni az aprósütemények és az úgynevezett mézes kerámiák alapanyagát, hogy mitől lesz varázslatosan szép és egyenletes a mézeskalács tésztája. Természetesen a bejgli is szóba került, ebből is készül egyedi, különleges ízvilágú a héregi műhelyben. Szilvia mesélt arról is, miként ünnepelnek, hogyan telik náluk a karácsony, amely nélkülözhetetlen kelléke a mákos guba.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!