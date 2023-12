Adventi időszak

Egész évben számtalan programot rendeznek Bajnán, de az adventi időszak is tartalmasan telik el. Az önkormányzat és a községi könyvtár advent első vasárnapján tartotta meg a Hősök terén a hagyományos adventi vásárt, számos kézműves terméket, dekorációt, süteményeket is vásárolhattak az érdeklődők. Az önkormányzat standjánál a finom teát és forralt bort, vagy a Tábortűz Hagyományőrző Egyesület által kínált forró csokoládét is lehetett fogyasztani. A vásár keretében hirdették ki az adventi rajzpályázat eredményeit is. Bajnán is népszerű közösségépítő program az ablakvadászat, kisgyermekes családok, lelkes falubeliek keresik nap mint nap a számozott, feldíszített ablakokat. A Mikulás természetes a községbe is ellátogatott, az önkormányzat támogatásával 180 csomagot osztott ki a gyermekeknek. Minden évben nagy sikere van a Flóriánné Kovács Lívia által szervezett adventi hangversenynek, december 17-én ismét gyönyörű ünnepi dalok csendülnek fel a templomban. Pósa Andrea könyvtáros, közművelődési szakember közreműködésével idén is megérkezik Bajnára a Betlehemi békeláng.