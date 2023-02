A mini bölcsőde építése szeptemberre fejeződhet be – tudtuk meg Pallagi Tibor polgármestertől. Mint arról korábban beszámoltunk, Bajna eredményesen szerepelt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), melynek keretében mintegy 109,9 millió forint támogatást nyertek el. A tényleges megvalósításig eltelt időszakban jelentősen megemelkedtek az építőipari alapanyagok árai, ezért a projekthez további 15 százalékos kormányzati támogatást, ráemelést kaptak.

Pallagi Tibor elmondta, hogy a településen eddig nem működött sem magán-, sem önkormányzati fenntartású bölcsőde, ugyanakkor a kisgyermekes családok részéről egyre nagyobb igény mutatkozott a szolgáltatás iránt. Hozzátette, hogy a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda jelenleg csak az óvodáskorú gyermekek ellátását tudja biztosítani, a bölcsődés korú gyermekeket nem tudták felvenni.

A már zajló beruházás keretében új, akadálymentesített, energetikai szempontból a kor követelményeinek teljes mértékben megfelelő épületrésszel bővül az intézmény, a csoportszobában maximum hét, 0-3 éves korú gyermek bölcsődei ellátására nyílik lehetőség. Pallagi Tibortól azt is megtudtuk, hogy a közbeszerzési eljárás során a Pharos 95 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Továbbá a kivitelező kiválasztásánál az is mérvadó volt, hogy az említett cég végezte a bajnai Sándor-Metternich-kastély felújítását, így a településen is látható referencia tőlük.

A polgármester megjegyezte, hogy a projekt eszközbeszerzést is tartalmaz, Flóriánné Kovács Lívia óvodavezetővel fogják kiválasztani a szükséges berendezéseket, tárgyakat. A településen több olyan szakember is él, akik betölthetnék a gondozói és bölcsődei dajka pozíciókat, jelenleg az ő meghallgatásuk is folyik. Mindemellett Flóriánné Kovács Lívia lesz a bölcsőde vezetője is, ugyanis rendelkezik a szükséges végzettséggel.