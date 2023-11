Befejeződött a hét férőhelyes mini bölcsődei csoport kialakítása, a fejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megítélt mintegy 110 millió forintos támogatásból nyílt lehetőség – tudtuk meg Pallagi Tibor polgármestertől. Régi vágya volt a helyieknek, hogy Bajnán is működjön mini bölcsőde, az önkormányzat a lakossági igényeknek megfelelően pályázatot nyújtott be, és idén a napköziotthonos óvoda épületrészeként épült meg az új, energetikailag korszerű, minden igényt kielégítő mini bölcsődei csoportszoba.

A kivitelezést a dunavarsányi székhelyű Pharos ’95 Kft. magas színvonalon végezte el, a projekt műszaki ellenőre Balázs Gyula, míg a tervező Dankó Kristóf volt. A mintegy 54 négyzetméteres épületrészhez egy saját, zárt udvar is tartozik, ahol a legkisebbek biztonságos körülmények között játszhatnak. Jelenleg folyamatban van a használatbavételi eljárás, a tervek szerint jövő év első hónapjaiban megkezdheti a működését az intézmény.

– Flóriánné Kovács Líviának, az óvoda vezetőjének irányításával zajlik majd a nevelői munka a mini bölcsődében. A projekt során új munkahelyek is létesültek, már ki is választottuk azokat a személyeket, akik ott fognak dolgozni. Már azt is tudjuk, ki az a hét gyermek, akik elsőként átléphetik a bölcsőde ajtaját – mondta.

A bajnaiak mellett epöli, gyermelyi és szomori gyermekek is lesznek az intézményben, ami jól jelzi, hogy a környékbeli településeken élőknek is egyaránt nagy segítséget jelent az új mini bölcsőde. A jelentkezéskor a szülőknek be kell mutatniuk a munkáltatói igazolásukat, hiszen ez a feltétele annak, hogy gyermeküket felvegyék a csoportba.

Pallagi Tibor köszönetét fejezte ki Popovics Györgynek, a vármegyei közgyűlés elnökének, Juhász Jánosnak, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-nek, illetve Erős Gábor országgyűlési képviselőnek, hogy megvalósíthatták régi álmukat.