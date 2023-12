Adamikné Szendrő Katalin is jelentkezett felhívásunkra. Mint megtudtuk tőle, a Krea Alkotók Boltjában év végéig lehet megtekinteni a 72 négyzetméteres karácsonyi falut. Az óriási mesebirodalomban karácsonyfa, hófödte házak, lovaskocsi is helyet kapott, de vonatsín is.

A korcsolyázás sem maradatott ki a faluképből

Forrás: Adamikné Szendrő Katalin

Kis tavacskán korcsolyázó fiút, Mikulást is megcsodálhatunk, ahogy selyemcukorszínű, piros-fehér tetejű bódét és adventi vásárocskát is, mindez ráadásul "közvilágítást" is kapott.