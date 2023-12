Különös fotó került fel Lechner Fotótárba 2023 nyarán. Mi magunk hiába kerestük a választ arra a kérdésre, melyik épületben készülhetett a kép, így végül olvasóink segítségét kértük a rejtély megoldásához.

A fénykép 1968. november 7-én készült Tatabányán, és a Városépítési Tudományos és Tervező Intézettől (VÁTI) került a Lechner Tudásközpont állományába. A „kattintás” pontos helye azonban továbbra is ismeretlen.

A fotón egy nagy belmagasságú épület belső tere látszik. Egy boltíves ablak is felfedezhető a képen, ami, mivel kívülről is látható – vagy ha azóta átalakítás történt, akkor látható volt – azt gondoltuk, segíthet a helyszín beazonosításában.

Reméltük, hogy a figyelmes szemlélőknek az említett nyílászárón túl több boltíves „beugró”, úgynevezett vakablak is feltűnik a belső falon, míg a kép alján a padló vehető szemügyre, ami talán parketta lehet, rajta pedig a dohányzóasztalok és fotelek előtt vörös(?) szőnyeg fut végig.

Szerintünk a csupaszon hagyott mennyezeti gerendák is jellegzetesek. Ahogyan a kép előterében látható vasrács is, ami talán a fotó készítésének helyszínéül is szolgáló felső szintet használó embereket védte a leeséstől. A helyiségben radiátor is van, tehát fűtött épületben készült a felvétel.

A Kemma.hu több szem többet lát felkiáltással most úja megmutatja a 2023-as év legrejtélyesebb fotóját. Ha sejtésed van arról, melyik épületben készülhetett a kép, áruld el nekünk is a [email protected] e-mail címre írva.