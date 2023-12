Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Vármegyei Egyesületének tatai Sorstársak Klubja idén is megrendezte karácsonyi ünnepségét, a közösség Kocsi utcai klubhelyiségében. A Sorstársak Klub tagjai idén is számos programon vettek részt, autóbuszos kirándulásokat szerveztek Várpalotára és Agárdra, háromszor voltak színházlátogatáson, novemberben megnyitották hagyományos, éves alkotói kiállításukat és több sporteseményen is részt vettek az ÁHI Jóga Egyesülettel együttműködve.

Az évzáró eseményre a Vaszary János Általános Iskola diákjai és a Hajnalcsillag Református Óvoda óvodásai hozták el az ünnepi hangulatot, majd Michl József polgármester köszöntötte a közösséget, melyet könyvekkel is megajándékozott karácsony alkalmából.