Varázslatos látványban lehetett annak része, aki vasárnap este az eget kémlelte. Vörös fény izzása volt látható az égbolton. Ez bizony a sarki fény volt, amelyet rövid ideig lehetett látni térségünk felett is. Több olvasónk meg is örökítette a nem mindennapi látványt Tatabányáról.

A feol.hu meg is kérdezte Nagy Rezső fehérvári csillagászt a különleges jelenségről, aki elmondta, hogy sokan valóban sarki fényt láthattak az égbolton.

– A napból érkező töltött részecskék – atomok, ionok – érkeznek a Földhöz, de általában a Föld mágneses tere megakadályozza, hogy eljussanak a felszínre. Kivéve a sarkoknál, ahol képzeletbeli mágneses erővonalak mentén a részecskék le tudnak jutni a Földre, amely szintén úgy viselkedik, mint a mágnes. Néha azonban erősebb ez a jelenség, így válik láthatóvá a Föld sarkain túl máshol is. Így most nálunk – fejtette ki a szakember.

A veol.hu-nak Szabó Róbert, a HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója beszélt a mostani sarki fényről.

– Most egy napkitörés érte el a Földet. A sarkok környékén szinte állandóan látható a jelenség, a mi szélességünkön jóval ritkábban: pár évente, vagy ilyen erősen évtizedenként − mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a naptevékenységben van egy 11 éves ciklus, és most a maximum felé közeledünk, azaz erősödik a naptevékenység. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy most ilyen erős volt az északi fény, illetve az, hogy most az egész országban derült az idő, ez novemberben nem mindig van így.

Vass Lajos olvasónk a különleges jelenséget öregbánhidáról a Turul irányában kapta lencsevégre.

Tatabánya felett is látni lehetett a sarki fényt

Fotó: Vass Lajos / Forrás: Beküldött

Egy másik olvasónk, Éles Anett szintén Tatabányán, a Panoráma lakóparkban örökítette meg a sarki fényt.