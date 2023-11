Az idei bérletes sorozat első előadásán zsúfolásig megtelt az Agora nagyterme, s a sikert igazolja, hogy háromszor tölti meg a színháztermet a környék óvodáiból és általános iskoláiból érkező gyereksereg.

Ocskai Gabriella zenésztársai négy fa- és egy rézfúvós, valamint ütős hangszerrel kísérték a produkciót, ahol a mesék világába kalauzolták az ifjakat. Öröm volt látni és hallani, hogy a régi míves magyar meséket is felismerték, s együtt énekeltek a diákok a zenészekkel.

Felcsendült a Magyar Népmesék, Mátyás király, a TV Maci, s érkezett a Vuk, majd a zöld ogre után a Süsü, az Oroszlánkirály, a Szépség és a szörnyeteg zenéje, majd Micimackó dallamait összefésülte az előadás zenei szerkesztője, Szicsó István a Queen We Will Rock You ritmusával. A kiváló koncerten az előadók és a nézők együtt énekeltek.