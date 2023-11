– Jó sok vattát hoztam, én egy jó kövér libát fogok készíteni – mondta egy kislány a társainak, akik a Márton-napi családi délután alkalmával kreatív alkotással foglalatoskodtak. Az állatformák szép lassan elkészültek, majd a kicsik cérnát és tűt ragadva bevarrták a hasukat. Volt vékonyabb, de olyan vastag liba is, mely annyira meghízott, hogy alig érte át a textil.

– Én nem tudom, hogy milyen szemet rajzoljak neki… – tárta szét a kezeit az egyik kisfiú, aki végül szülei segítségét kérte. Így aztán egyszerű fekete szempárral egészítette ki a libát, majd elégedetten nézett alkotására.

– Most készítsünk lámpásokat is! Én szívecskéket fogok ráragasztani! – mondta az egyik gyermek, mire társa rögtön mondta, hogy ő bizony hópelyhes szalaggal fog díszíteni, és természetesen rénszarvas is fog kerülni a lámpására. Persze voltak, akiknek a gondolatait még a halloween hangulata járta át, ennek jegyében narancssárga krepp-papírral, tököt formálva tekerték körbe az üveget. A kicsik mellett természetesen a szülők is lelkesen alkottak, senkinek sem szegte jó kedvét, hogy az eső miatt a lámpás felvonulást végül nem lehetett megtartani. Munka közben szóba kerültek a régi gyermekkori emlékek, és hogy ki milyen Márton-napi népszokásokat ismer. Mire a szörp és a forró tea megérkezett, addigra ellepték a művelődési ház nagytermét a pöttyös, kockás, szívecskés anyagból készült libák.

– Vajon hogyan lehet onnan leszedni? – mutatott a lámpára kötött egyik zöld léggömbre egy óvodáskorú fiú, aki irigykedve nézte, hogy egy négy-öt fős gyermekcsapat egymásnak dobál egy filctollal díszített lufit. Végül nem sokáig törte ezen a fejét, inkább beállt a többiek közé játszani.

A Kesztölci Szlovák Önkormányzat és a Művelődési Ház közös rendezvényén mindenki jól érezhette magát, a szervezők jóvoltából a lila hagymás zsíros kenyér és a lúdlábtorta sem hiányozhatott a programról. Egyébként a helyszínen azt is megtudtuk, hogy a művelődési ház csapata lelkesen készült a családi délutánra: Kosznovszkiné Kovács Szilvia intézményvezető és Hertlik Médea Mónika, a könyvtár vezetője 104 libát készítettek el előre.