Mint arról portálunk is beszámolt, pénteken erős szaghatást tapasztaltak Dorogon és a környékbeli településeken élők, mellyel kapcsolatban dr. Tittmann János, Dorog polgármestere több tájékoztatást is kiadott. Közölte a lakossággal, hogy a bűz-szennyezés okának kiderítésére azonnali intézkedést kértek a katasztrófavédelemtől. Kora délután aztán azt írták, hogy a hatóságok az elvégzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy nem a Sarpi Dorog Kft. a szennyezés forrása, majd azt is közölték, hogy a katasztrófavédelem kora délutánig végzett, illetve még délután is zajló mérései alapján katasztrófa-elhárítási intézkedésre nincs szükség.

A Richter Gedeon Nyrt. tájékoztatása szerint lakossági bejelentés alapján a hatóságok munkatársai a vállalat dorogi gyáregységének területén is vizsgálatokat végeztek. A katasztrófavédelmi mobil labor műszereivel végzett, az este során lezárult helyszíni vizsgálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy veszélyes anyag a Richter területéről nem került a levegőbe, továbbá a városban, valamint a környező településeken is tapasztalt erős szaghatás forrása nem köthető a gyógyszergyárhoz. A Richter Gedeon Nyrt. tájékoztatása szerint a gyár területén működő termelőüzemek a nap folyamán zavartalanul működtek, üzemzavar vagy rendkívüli esemény nem történt a telephelyen.