– Mikor indult először útjára a program?

– 2013-ban a Bűbáj Játékbolt kezdeményezésére indítottuk útjára a játékfolyosót, amely nem várt sikert eredményezett. Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő időtöltést. Jól érezze magát felnőtt, fiatal, vagy éppen gyermek. Azóta minden évben megrendezzük.

– Mikor érdemes érkezni?

– Szombaton délelőtt 10 órától várunk sok szeretettel kicsit és nagyot. Este 18 óráig díjmentesen kipróbálható a sok-sok játék. Azt gondolom, mindenki nyer. Egyrészt népszerűsítjük a földszinti játékbolt széles kínálatát. Másrészt vásárlás előtt kipróbálhatóak a játékok. Sőt, még az sem kizárt, hogy a Bűbáj Játékboltban kapható játékokból az egyik ajándék a karácsonyfa alatt.

– Lesznek színpadi programok is?

– Természetesen, hiszen ez már hozzátartozik a Vértes Center rendezvényeihez, miként az ajándéksorsolás is, tehát minden jóra számítani lehet a hétvégén. Érdemes korán érkezni, mert délben már kezdődik a lufihajtogatás a színpadon, később pedig két alkalommal is látványos bűvészműsorral kedveskedik Varázs Tamás.