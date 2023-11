A városi tulajdonú temetkezési vállalat arról tájékoztatja a holding Strigonium Zrt. honlapján a lakosságot, hogy már október 31-étől, valamint november 1-jén és 2-án, az esztergomi temetők – így a Belvárosi-, a Szentgyörgymezői- és a Kertvárosi Temető is - 22 óráig tartanak nyitva. November 1-jén a Belvárosi Temető is hasonlóan várta az elhunyt szeretteikre, barátaikra, ismerőseikre megemlékezőket.

Az időjárás is kegyes volt a látogatókhoz, akik családi sírhelyükhöz, illetve az urnafalhoz igyekeztek, hogy mécseseket, virágokat helyezzenek el. Ebben a temetőben arra is van lehetőség, hogy azokra is emlékezve gyertyát gyújtsunk, akiknek sírhelye más településen van. A rájuk emlékezők a sírkert bejáratánál lévő Krisztus-keresztnél helyezhetik gyertyáikat.