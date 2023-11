A díj alapjául a PwC Magyarországon végzett online kutatása szolgált, mely több mint 80 000 válaszadó munkahely-választási preferenciáit tükrözi. „A munka világa rendkívül gyorsan változik, melyre a munkavállalók igényei is erősen hatnak. Mi az Audi Hungariánál aktívan alakítjuk az autóipari transzformációt, a munkakörnyezetet is, valamint törekszünk arra, hogy a Magyarország legvonzóbb munkaadójaként munkatársainknak kiszámíthatóságot és vonzó fejlődési lehetőségeket biztosítsunk. Örülök, hogy idén ismét az Audi Hungaria nyerte el a hazai autóipari szektor legvonzóbb munkahelye címet és az összesített kategóriában is az első helyen végeztünk” - mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.