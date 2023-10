Lukács Zsolt, a kollégium vezetője, a Kemma.hu-nak elmondta: a rendezvény célja, hogy a diákok megismerjék a kollégiumi életet, belekóstoljanak a mindennapok hangulatába, pozitív élményeket szerezzenek.

– Azt tapasztaljuk, hogy a diákok nem mernek bejönni a kollégiumokba, vagy a szüleik nem engedik őket, mert félnek a régi, rossz tapasztalatok miatt. Célunk, hogy a kollégiumban a diákok saját maguk tapasztalják meg a kortársakkal való együtt élés nagyszerűségét – magyarázta a vezető, aki szerette volna, ha ezzel egy kis reklámot csinálnának a kollégiumnak, ahova egyébként nem csak eötvösös diákokat várnak.

– Az első napon tartottunk egy kis szülői tájékoztatót, közben a gyerekeket beosztottuk kis csapatokra és különböző állomásokon különböző feladatokat kaptak. Volt, ahol gitározni, énekelni kellett, volt szabadulószobánk, kézműveskedés, társasjáték és sport is. Igyekeztünk bemutatni, hogy egyébként milyen délutáni szakkörök vannak a kollégiumban – magyarázta a kollégium vezetője, aki elárulta, hogy az egész vármegyéből jöttek a 7.-8. osztályos diákok, de akadt, aki Fejér megyéből is érkezett a nyílt napra. Mint mondta: jelenleg mintegy száz lakója van a kollégiumnak, de 135 diákot tudnak fogadni. A kollégiumban négyágyas szobákban vannak elhelyezve a gyerekek, sőt, még egy kis edzőterem is van a kollégiumban.

Lukács Zsolttól azt is megtudtuk, hogy a kollégiumban működik az Arany János Tehetséggondozó Program, amivel szintén megismerkedhettek a gyerekek a hétvége során. A programba bekerülő diákok speciális tanterv alapján előkészítő évfolyammal kezdik tanulmányaikat, ami egy, alapvetően az általános iskolai tananyagra épülő gazdagító rendszer. A Tatán 2001 óta működő programnak azonban szigorú feltétele van, ez pedig nem más, mint a a kollégiumi jogviszony. A délutáni és esti foglalkozások során tudják a tanulók szakemberek segítségével fejleszteni tudásukat, kialakítani saját tanulási stratégiájukat.