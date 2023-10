– A hét a tökről szólt, sütöttünk sütőtököt, és tökös süteményt is. Tanultunk sok tökös verset és mondókat is. Illetve egy kis keresztrejtvényt is meg kellett fejtenie a gyerekeknek, aminek a megoldása a folyosó szó volt, mert oda rejtettünk nekik egy kis ajándékot – árulta el az igazgató. Hozzátette: a következő nagy eseményük a Márton nap lesz november 10.-én, ahol lámpásaikkal végig járják az egész települést, amihez az évek során már egyre több helyi lakos is csatlakozott.