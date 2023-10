Meseíró és meseillusztrációs pályázatot is hirdettek, amelyre összesen ötvenegy pályamű érkezett. Mindkét kategóriában sok kiváló alkotás, értékes mese és csodás illusztráció született. Nem állítottak rangsort, hiszen céljuk nem a versenyzés, hanem a népmesék, a meseolvasás, mesehallgatás népszerűsítése, valamint a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozása volt.

Szerették volna feleleveníteni a mesemondás ősi művészetét, illetve azt, hogy a tanulók hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, amely minden népmese sajátja.

– Azt szerettük volna, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét tarisznyájába, vagyis iskolatáskájába tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerűen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelő pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre kihathat – emelték ki az intézmény dolgozói.

Ennek kapcsán a felsős osztályok képviselői egy-egy alsós évfolyamnak mondtak mesét, amelyet prezentációval, valamint rajzokkal is színesítettek. A kicsik nagy örömmel fogadták és figyelmesen végig hallgatták a meséket, apró ajándékkal és hamuban sült pogácsával is készültek. Minden pályázó ajándékban részesült azokért a meseillusztrációkért és meseírásokért, amelyeket a felhívásra készítettek.

Az intézmény munkatársai a diákok írásait, meséit összefűzték és „Sárkánysulisok mesekönyve“ címmel minden alkotónak nyomtatott formában át is adták, amelyet Cseszneg Anikó szerkesztett. Továbbá az illusztrációkat és rajzokat pedig kiállították az intézmény bejárata mellett, amelyeket október 26-án, csütörtökön, a mesemondó versenyen is meg is tekinthetnek az érdeklődők. Külön dicséretet és tapsot kaptak az elsős és negyedikes pályázók, ugyanis az osztályukból a legtöbben készítettek rajzot, illetve írtak mesét. A diákokat a következő tanárok készítették fel: Székely Emese, Iván Árpád Krisztiánné, Vecseiné Trosztmér Tímea, Szroghné Patvaros Zsuzsanna, Malcsik Józsefné, Szőke Ágnes, Balog Mária és Buda-Rácz Éva.