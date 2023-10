Néhány nappal ezelőtt még több munkahelyen azon vitatkoztak a dolgozók, hogy szükség van-e a légkondi működtetésére vagy sem. Azon is el lehetett tűnődni, hogy a hétvégén napozzanak-e egy kicsit vagy sem. Bár az idő azóta lehűlt, a boltokba azonban már régen bekopogtatott a tél. Az üzletekbe lépve ugyanis arra lehettünk figyelmesek: Mikulások és krampuszok mosolyognak ránk. A polcok között járva pedig arról is dönthettünk, hogy megkóstoljuk-e már most a kereskedők karácsonyra szánt szaloncukrait, illetve a karácsonyfára akasztható egyéb édességeket. Eláruljuk, akadt olyan olvasónk, aki nem törődve az esetleges pluszkilókkal, a korai tesztre is vállalkozott...