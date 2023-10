Támogatás és gáncsolás

Egy fiú története A Carex, sárkányok és tündérek nélkül, de varázslatokkal. - Semmi sem történik véletlenül - mondja Semsének, a bölcs öregnek René, aki a végzetet nem tagadja, de a bűvölet helye szerinte a mesékben van. Sejti, de nég magának sem vallja be, abban is van mágia, hogy bár talariánnak született, most carexként, más nevével él egy olyan szigeten, ahol a varázslás a mindennapi élet része. Arra a kérdésre is keresi a választ, hogy milyen feladatot szánnak neki az elemek: Flamme, a tűz, Watty, a víz, Arry, a levegő és Geo, a föld. Néha támogatják, néha gáncsolják, ugyanúgy, ahogy az emberek. René megtanulja tisztelni az életet. A sajátját és a másokét is, mert az élet egyszeri és megismételhetetlen csoda, sok-sok megjelenési formában. Rengeteggel találkozik, de természetesen vannak olyan "csodák", amelyekről inkább lemondana. Járja az útját, egyenesen halad és bukdácsol, változik és változtat, tanít és tanul.

- Lesz folytatás? - kérdeztük kíváncsian a fordulatos könyvbemutató végén Kothenc Máriát. - Már megvan... - válaszolta rögtön mosolyogva. Várjuk.