Ideetetjük a halakat két-három hétig, bekészítjük a hálót, majd a két oldaláról kikanyarítjuk, amelyet nemcsak az emlék miatt teszünk, hanem mert a halünnepnek ez az alapanyaga. Elkészítik a halételeket, és a látogatók megkóstolhatják, ahogy régen is, amikor megvendégelték a halászok az érdeklődőket. Most már nem a halászok, hanem az itt lévő sütő-főzők, kereskedők. A legfontosabb, hogy végre halat együnk, hiszen a legegészségesebb étel a hal. Egy kicsit le vagyunk maradva ennek fogyasztásában, ugyanis az európai uniós éves átlag húsz kiló hal per fő. Akik tovább élnek, például a japánok, ők évente hetven kilogramm halat fogyasztanak fejenként.