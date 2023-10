Hagyománnyá vált már a Monostori erődben a második világháborús hadijáték, amelyet a szervezők az év legnagyobb durranásának neveznek. Az idei program egy kicsit változott, hiszen ezúttal csak vasárnap várta nagyszabású csatajelenet a látogatókat. Kákonyi Gellért főszervező, az erőd munkatársa lapunknak elmondta, ennek ellenére már az első napon is sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre. Egyebek mellett Alcsútdobozról, Mosonmagyaróvárról és Békéscsabáról is érkeztek látogatók.

Hagyományőrzők szintén az ország több pontjáról jöttek Komáromba, például Szegedről és Sopronból, a nagy hadi járműveket pedig egyenesen Tapolcáról szállították az erődbe. Mindkét nap fegyver- és katonasimogató, kiállítások, tábori kórház, harci járművek bemutatása, katonai toborzó pont, akadálypálya, szimulátorok, motoroztatás, lövészet, egyenruhás tárlatvezetés is szerepelt a lehetőségek között. Kákonyi Gellért a rendezvényt megelőzően azt ajánlotta az érdeklődőknek, hiába csak az egyik nap van nagy csatajelenet, érdemes kétnapos jegyet váltani, hiszen a sok kísérőprogram kipróbálása nem fér bele egyetlen napba. Egy kisebb összecsapást szombat délután is láthattak a történelem kedvelői, hiszen egy katonai hadgyakorlat során eldördült pár fegyver és néhány gránát is elrepült a fegyveres konfliktus során.

Sokakat érdekelt a katonai kirakodóvásár is, több gyerek teljes katonai felszerelést vásároltatott a szüleivel. A börze ráadásként nemzetközire sikerült, hiszen Lengyelországból és Csehországból szintén érkeztek árusok. Be lehetett szerezni fegyverreplikákat, játékokat, pólókat sőt lőszerből készített ékszereket is.

Vasárnap új programelemmel, ötvenperces sétahajózással is készültek a szervezők. Délelőttől délutánig öt időpontban is várták a hajózni vágyókat a Duna Bástyánál. Délután pedig jöhetett a mindenki által legjobban várt, látványos hadijáték.

A Magyarock Dalszínház is készült az alkalomra, a KlapkAréna fűtött sátorban a hétvégén három alkalommal is meg lehetett tekinteni előadásukban A költő visszatér című rockoperát, amelyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei elevenednek meg, felidézve a szabadságért vívott küzdelem tragikus végkimenetelét.