A babonák nem igazán alapulnak valóságon, hiszen valljuk be, nem kezdenek el sorozatosan repülők potyogni az égből, nem válik vérré a víz, nem szakad ránk békainvázió, vagy sáskajárás. Tény, hogy dúlnak háborúk, a vízfolyások nagy része veszélyben van, és ha békák meg sáskák nem is jönnek, poloskákból bőven kapunk a nyakunkba. Ezek azonban nincsenek összeköttetésben egyes dátumokkal, sokkal inkább egyes emberek rossz döntéseinek következményei. A babonákat többnyire az emberek ismeretlentől való félelme szüli. Illetve, ha valakivel rossz dolog történik, ami látszólag megmagyarázhatatlan, könnyen hajlamosak vagyunk valami hiedelemmel előhozakodni, ami nyújthat egy kis kapaszkodót a mindennapokban. A babonákkal persze nincs nagy baj, talán nincs olyan ember a bolygón, aki valamelyikben ne hinne. Nem utolsó sorban elég érdekes babonák is léteznek, amelyekről izgalmas olvasni. Az értelmetlen rettegésnek azonban napoktól, számoktól, netán állatoktól igazán semmi értelme. Én mondjuk állatbarátként annak csak örülök, ha elhalad előttem egy fekete macska. Így jó esélyem van rá ugyanis, hogy megsimogassam.