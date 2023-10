Az elmúlt napokban száznál is többen rótták le tiszteletüket és gyújtottak mécseseket a Szent János parkban, ahol egy facsemetét ültettek Puchler Erik rendőr zászlós emlékére. A település köztiszteletben álló körzeti megbízottja augusztusban tragikus hirtelenséggel hunyt el, a barátok, családtagok, ismerősök és kollégák mellett a helyi lakóközösség is mélyen megrendült a szomorú hír hallatán.

Sortán Miklós korábbi rendőr több mint tíz éven át dolgozott együtt Puchler Erikkel a Dorogi Rendőrkapitányságon. Mindketten körzeti megbízottak voltak, így gyakran ültek egy rendőrautóban és teljesítettek közösen szolgálatot.

– Puchler Eriket mindenki példamutató és becsületes embernek ismerte. Nemcsak munkatársam, hanem egyben jó barátom is volt, sokat beszélgettünk, sok időt töltöttünk együtt, számos közös tulajdonságunk volt. Bár 2019-ben leszereltem a rendőrségtől, azután is tartottuk a kapcsolatot, időnként érdeklődtünk egymás felől. A tragédiát követően úgy gondoltam, hogy emléket szeretnék állítani neki. Mivel mindketten szerettük a virágokat, így jött az ötlete annak, hogy egy emlékfát kellene ültetni a tiszteletére – idézte fel Sortán Miklós.

A fa tövében található emlékkő

Fotó: Sortán Miklós / Forrás: Beküldött

Megtudtuk azt is, hogy Kolonics Péternével, Csolnok polgármesterével is egyeztetett ötletéről, aki támogatta a kezdeményezését, sőt a település vezetője gondoskodott egy kis emléktábla elkészítéséről is, amelyet az Ékszerkuckó és a Szabi-Autó KFT. ajánlott fel. A Szent János parkban, a szabadtéri színpad mellett biztosítottak helyet a fának, melyet Juhos Tamás leányvári kertész segítségével ültettek el.

– Előzetesen sok csolnoki lakos jelezte, hogy szeretne részt venni a szeptember 27-re meghirdetett megemlékezésen. Volt, aki már előtte kiment és mécsest gyújtott, de sokan aznap, vagy másnap rótták le tiszteletüket. A közeljövőben lesz Erik születésnapja, arra számítunk, hogy sokan ki fognak jönni akkor is – tette hozzá Sortán Miklós.

A parkban lévő többi fával együtt az emlékfa gondozásáról az önkormányzat fog gondoskodni, de Sortán Miklós úgy tervezi, hogy lehetőség szerint bizonyos időnként kimegy volt barátja emlékére ültetett csemetéhez.