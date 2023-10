A város közösségi oldalán számoltak be az ünnepségről, ahol többek között részt vett Horváthy Lóránt a körzet önkormányzati képviselője is. – Az aradi hősök között német, osztrák, szerb, horvát, örmény származásúak voltak, akik közül többen nem is tudtak jól magyarul, és mégis a magyar hazáért és a magyar szabadságért, a magyarok igazáért áldozták életüket - mondta a képviselő.

Az emlékoszlop előtt Michl József, Tata polgármestere egy öreg székelyt idézve azt mondta: „Azt hitték, hogy elástak bennünket, nem tudták, hogy magok vagyunk…”

- Magok vagyunk, akiknek termést kell hozniuk, akiknek el kell hullniuk a földbe azért, hogy termést hozzanak, de ezzel új életeket, új közösségeket, új várost, új országot, új nemzetet építünk, folyamatosan - tette hozzá a városvezető.

Az ünnepségen a Vaszary János Általános Iskola diákjainak és a Menner Bernát Zeneiskola fúvósainak összeállításával elevenítették fel a korabeli történéseket. Zárásként az emlékezés virágait helyezték el az Aradi vértanúkat ábrázoló emlékmű elé.