– A Városkapu Zrt. korábbi vezérigazgatója is többször felvetette már, hogy érdemes megvizsgálni, a gazdaságosság szempontjából mi a legjobb megoldás – mondta Michl József polgármester, majd így folytatta:

– Most úgy döntöttünk, hogy nem kell őrzés, illetve plusz olyan költség, ami el is viszi egy részét a belépőjegynek. Arról is beszélgettünk, ha már ez egy városi rendezvény, a város cégének a rendezvénye, és ha elsősorban a tataiakat várjuk ide, akkor ajándékozzuk meg ezzel a tataiakat, hogy nem kell belépőt váltaniuk, és ahogy látszik, valóban pozitív is volt a hatása, hiszen nagyon sokan eljöttek. Bár a jó időnek is köszönthető. Persze, de minden vendégnek nagyon örülünk, azoknak is, akik más településről érkeznek hozzánk. Ez a fesztivál, illetve maga a lehalászás egy tradíció.