A vasútállomás melletti parkolót lezárták. Figyelmeztető tábla árulkodik arról, hogy várhatóan decemberben szabadul csak fel, addig itt autó nem parkolhat. Itt sorakoztak fel a sárga és a fehér vonatpótló buszok. Ottjártunkkor hat, többsége nyitott csomagtartóval várta az utasokat, akiknek a sárga mellényben lévő MÁV munkatársak és a busztársaság alkalmazottai segítettek információkkal.

A hangosbemondó a vonatokkal kapcsolatos információk mellett a módosításokról is szólt, a vágányokhoz vezető felüljárón, a vágányok mentén is álltak segítők, akikhez fordulhattak a tanácstalan utasok. Hétfőn dél körül jártunk az állomáson. Az első nagy roham után meg is kérdeztem két utasellátót, hogy miként látta az indulást. Nyugodtan, kedvesen válaszoltak a járatokról, azt is elmondták: igyekeznek mindenkinek segíteni. Persze reklamálók vannak, voltak és mindig is lesznek, akkor is, ha nincs módosított menetrend. Tudják kezelni őket – mondta mosolyogva egyikük.

Parkolóból buszmegálló lett a tatabányai állomásnál

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Több kisebb csapat nézegette a telefonját. Voltak, akik éppen leszálltak a vonatpótló buszokról, és keresték a Tatára haladó szerelvényeket, mások nagy táskákat cipelve maguk mellett haladtak a buszok felé.

A kijelző is rendületlenül kattogott, éppen úgy, mintha normál üzemmódban működne az állomás. A valóságban azonban nem az volt, valahogy mégis mindenki megtalálta a helyét, a helyes utat. Voltak kérdezők és akik mosolyogva választ adtak. Látványos volt a peronhoz vezető felüljáróról az állomás egy-egy pillanata is: több vonat is állt a vágányokon.

Néhány még a vágányzár ellenére is közlekedhet, egyelőre. A felújítás előrehaladtával majd fokozatosan szüntetik meg ezeket is, majd engedik vissza a vonatokat a vágányokra.

A hatalmas sárga tájékoztató táblákon próbálták ezeket szemléltetni. A nemzetközi vonatok ugyanis még egyelőre teljes útvonalon közlekednek, viszont jóval hosszabb menetidőre kell számítani. A többi vonatot az érintett szakaszon buszokkal pótolják, IC- és személyvonatot helyettesítő buszokkal.