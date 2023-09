Nagy sikerrel zajlott a rajzverseny, de az egészséges életmódra és a sportolás fontosságára is felhívták a figyelmet a rendezvényszervezők, hiszen a cégnél ezek az elsődleges szempontok. Ennek köszönhetően volt gerinc- és gyógytorna, amit közös zumba követett, azt már viszont az elsősegély bemutatón lehetett megtudni, hogy miként kell újraéleszteni valakit a környezetünkben.

Remek kísérőprogramnak bizonyult a biztonságos közlekedés alapjait bemutató társasjáték. Ennek keretében minden korosztály figyelmét felhívták arra, hogy nem csak a gyárban kell betartani a biztonsági előírásokat, hanem a mindennapokban is. A balesetek elkerüléséhez pedig megfelelő gyakorlatot biztosított a teherautó szimulátor. Egész nap lehetőség volt dodzsembe ülni, miként a hatalmas piros autóba, a tűzoltók járművébe is. Az apróságok legnagyobb örömére a bemutatón kívül habpartival is készültek a lánglovagok a bejárat mögötti területen. Akinek mindez még nem volt elég, választhatott a lézerharc és az arcfestés között, de lehetőség volt kézműveskedni is, illetve részt venni egy családi kalandtúrán. A gazdag programsor garanciát jelentett, hogy kicsi és nagy jól érezze magát szombaton.

A színpadon sem állt meg az élet. Először Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora szórakoztatta a nagyérdeműt, később Radics Gigi fellépése szerzett felejthetetlen élményt a családi nap résztvevőinek.