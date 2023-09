Talabér Angelika és lánya, Ludrik Angelika kiállításának megnyitója kapcsán Berky Béláné így fogalmazott: a két alkotó szívet melengető, szemet gyönyörködtető kiállítást varázsolt a falakra.

– Észre sem vesszük, hogy velünk vannak a színek. A kiállítás összessége is színkavalkád, és a képek is sugározzák az amatőr művész pillanatnyi hangulatát. Tisztelem az alkotókat emberként és fejet hajtok a tehetségük előtt – fogalmazott a Művelődési Ház vezetője. Hozzátette: azonban ahhoz, hogy a gondolataikat, érzéseiket kiteljesíthessék a művészetben, festészetben, ahhoz kell egy támogatói háttér, ez esetben az édesanya, nagymama és a férj.

Az édesanya, Géli nyolc, lánya, Angelika öt éve mutatkozott be Vértessomlón, s bár a pandémia miatt nem a tervezett időben, most végre megvalósulhatott az Anya – Lánya kiállítás. Géli elmondta, hogy nem ez az első közös tárlatuk, hiszen kézenfekvő, hogy egyszerre mutatkozzanak be. És könnyen ki is töltik a teret mindenhol – jegyezte meg mosolyogva Talabér Angelika. Vértessomlón szeptember 29-éig (hétköznapokon 17 és 20 óra között) több mint nyolcvan, a készítőik eltérő stílusirányzatú és gyakran vibráló színhasználatú alkotásában gyönyörködhetnek a látogatók, valamint a közösen készített ékszerekben, az Angelika által festett üvegekben.

A táj szeretete képein is látszik Talabér Angelika életében mindig is nagy szerepet töltött be a gyönyörűséges táj, csodálattal töltötte el a természet sokszínűsége. Gyermekkorában is sokat színezgetett, rajzolt, ám a festésre sosem gondolt igazán, mígnem egyszer egy reklámújságban festéket és vásznakat látott.

Kezdetben félve állt neki, de később azt látva, hogy nem is olyan rossz, felbátorodott és egyre többet festett. Először csak a maga és a család örömére, később már mind több embernek megmutatva az alkotásait.

Első alkalommal 2014 őszén, Alsógallán mutatta be a képeit. Azóta több kiállításon is bemutatkozott.

Az alkotásaival szereti továbbadni azt a gondolatot, hogy a pozitív hozzáállás milyen módon befolyásolja az ember életét. Szeret gitározni és énekelni is, legfontosabb gondolata a festéssel és a zenével kapcsolatosan, hogy ha az embereknek szebbé tehetjük egy-egy napját, már érdemes alkotni. A mottója is így szól: „azért kaptam, hogy adhassak!” Váratlan, örömteli meglepetésként érte 2016-ban, hogy lánya is kedvet kapott az alkotáshoz és ecsetet ragadott. Angelikát egy nagyon különleges színvilág és látásmód jellemzi, merészen kísérletezik, az akkor még csak szárnyait bontogató fiatal lány mára igazán termékeny alkotóvá vált.