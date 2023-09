A Bpi Autósok közössége számolt be arról a Totalcar cikke alapján, hogy jövőre milyen árakon autózhatunk autópályáinkon. Mint írták, augusztusban az Építési és Közlekedési Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a következő évben az augusztusi infláció mértékének megfelelően drágulhatnak a pályamatricák.

Idén augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 16,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Ennek értelmében a D1, 10 napos matrica 6400 forintba, a havi 10 ezer 360 forintba, az éves pedig 57 ezer 260 forintba fog kerülni. A megyei éves matricák ára 6660 forint lesz. A D2, 10 napos matrica 9310 forintba, a havi 14 ezer 670 forintba, az éves pedig 81 ezer 280 forintba fog kerülni. A megyei éves matricák ára 13 ezer 330 forint lesz.

Hozzáteszik, hogy a D1-es és D2-es kategória árai között eltérés tapasztalható, ezért az e-matrica-vásárláskor mindenki kellően figyeljen. A D1-es kategóriába tartoznak a legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas, maximum 3,5 tonnás autók, a kilenc személyes járművek már a D2-es kategóriába sorolandók.

Továbbá arról is írnak, hogy újabb útszakaszok is fizetőssé válhatnak jövőre. Janur 1-jétől akár a teljes M0-s körgyűrű is fizetős lehet egy napokban megjelent új jogszabály szerint.