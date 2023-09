– Van köztünk egy olyan ember, akinek nagyon fontos a hazája és a szülőfaluja is – méltatta Hörömpöli Tibort Udvardi Marianna. – Amit egyszer megálmodik, azt véghez is viszi. A kicsiket egyedül is meg tudja valósítani, a nagyobbakat pedig összefogással. Mottója, nem csak a jelenben kell élnünk, az utókornak is kell alkotnunk. A jelen pillanatait is tudni kell élvezni, de sokkal fontosabb, hogy hagyjunk valamit magunk után. Tibor ötlete meghallgatásra, nyitott szívekre és segítő kezekre talált, így készülhetett el ez az szobor.