– Mi a különbség muri és buli között? – kérdezte Józsi a felsőgallai Kakukk kocsmában hétfő délidőben. A pontos választ nem tudtuk meg, de azt igen, hogy az idén is óriási mulatság elébe nézett, aki a 84. Kanmurira látogatott. A 77 éves Józsi már reggel kikérte kisfröccsét, az első vendégek között volt. A hangulat hamar tetőfokára hágott: a gyengébbik nem tagjai is megpróbáltak bejutni, de a rendezvény szabályai szerint csak férfi léphetett be 16 óráig a területre. Kivétel a pultos és az újságíró.