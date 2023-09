Szeptember 16-án, szombaton tartják a 22. Naszályi Napokat, aminek hivatalos megnyitója délelőtt volt a művelődési házban. Az eseményen beszédet mondott Popovics György, a vármegyei önkormányzat elnöke, aki elmondta, hogy mindig szívesen jön a település rendezvényeire, és már számos kitüntetés átadón mondott beszédet. Az évek során pedig örömmel nézte a település fejlődését, amihez a vármegyei önkormányzat is segítő kezet nyújt.

Húsz éve a gyerekekért Az eseményen adták át a Naszályért díjat, amit idén a település védőnője, Mátyás Tímea vehetett át. A polgármester elmondta, hogy azért is külön öröm számára az idei díjátadó, mert gyerekkori kapcsolat fűzi Tímeához, aki a a diplomájának átvétele óta látja el a település védőnői feladatait és lassan egy generáció nőtt fel közben az ő iránymutatásával és támogatásával. Mint mondta: Tímea a naszályi családokért 20 éven át végzett kivételesen magas színvonalú, eredményes egyben példamutató és lelkiismeretes szolgálatáért érdemelte ki az elismerést.

– Nemrég a bölcsőde átadóján találkoztunk, és most újabb pályázatoknak örülhetünk közösen, amiből az óvoda, illetve a Búcsú tér is megújulhat. A vármegyei önkormányzatnak az elmúlt tíz évben nagyon fontos volt az identitás építése, hogy kialakítsuk a helyiekben az összetartozás érzést. Hogy nem csak naszályiak, magyarok, hanem Komárom-Esztergom vármegyeiek is vagyunk. Ezért is nagyon örülünk, hogy lehetőségünk volt az összes vármegyei településről készíteni egy imázsfilmet, ami messze viheti a helyiek hírét és erősítheti az identitásukat – mondta az elnök, aki a naszályi imázsfilmet rejtő díszes pendrive-t át is adta a település polgármesterének, Maszlavér Petrának.

Popovics György, a vármegyei önkormányzat elnöke adta át az imázsfilmet Maszlavér Petrának

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a település országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy egy települést nem az épületek tesznek széppé, hanem az ott élők lelkétől, a közöségi tudástól, az identitástól, amit az évszázadok alatt értek el a generációk, amit tovább adnak a következő nemzedékeknek.

A Vármegyejáró filmsorozat a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat megyei identitás programja keretében jött létre. Naszály filmje megtekinthető itt.