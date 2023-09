Libatenyésztők szakmai konferenciája, népművészeti kiállítás és néptánctalálkozó, libából készült ételek versenye, Lúdas Matyi-futam és sakkverseny, valamint számos könnyűzenei koncert is szerepel a huszonnegyedik Kiskunfélegyházi Libafesztivál programjai között. Kovács-Csonka Szilvia, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója a programokat sorolva elmondta: a fesztivál megnyitóját szeptember 8-án tartják, majd Fonódások címmel Bene Ágostonné kosárfonó népi iparművész és tanítványa, Tarjányi Tamás munkáiból népművészeti kiállítás nyílik.

A Ki mit tud sütni-főzni a libából? elnevezésű megmérettetésen a versenyzők sültek, pörköltek, levesek, illetve egytálételek kategóriában nevezhetnek, és ezúttal is kiválasztják a legszebb szakácsnét. A libafesztivál keretében idén is megrendezik a Kunsági Néptánctalálkozót szeptember 9-én. Ezúttal tizenegy néptáncegyüttes mutatkozik be a városháza előtt felállított nagyszínpadon, a helyiek mellett a tatai Pötörke Néptáncegyüttes is fellép majd, de érkeznek kecskeméti, újvidéki, üllési, szegedi, ceglédi, csongrádi, kiskunmajsai és lakiteleki együttesek is. A kilencedik találkozó fellépéseit a táncosok látványos felvonulása előzi meg, amelyet a Bab Társulat kísér.

Az estéket a nagyszínpadon többek között pénteken a Republic, szombaton pedig a Kelemen kabátban koncertje, míg a kisszínpadon pénteken a helyi A Láma Dalai fellépése, szombaton pedig a Don Lázi Swingtet Zenekar és Falusi Mariann előadása színesíti. A kisgyermekes családokat Móra-udvar - mesekert elnevezéssel Móra Ferenc szellemiségét, korát idéző tematikus programokkal, bábelőadásokkal, játékos vetélkedőkkel várják, de lesznek gyermekkoncertek, kézműves foglalkozások, játszóházak, fotószínház és fakörhinta is. Szerveznek továbbá városnéző sétát Móra Ferenc Petőfije címmel, a kézművesek utcájában pedig kirakodó vásárral és bemutatókkal készülnek.

A fesztivál jellegéhez igazodva készülnek baromfitermékek vásárával, a gyermekeknek állatsimogatóval, és a Holló László Képzőművész Kör tagjaival libamaketteket is lehet festeni. Ezúttal is megszervezik a Lúdas Matyi sakk- és futóversenyt, lesz véradás, valamint egészségügyi szűrés és tanácsadás is. Újdonságként pedig virágkötészeti bemutatót és jótékonysági viráglicitet is tartanak. A programsorozathoz kapcsolódva péntek délelőtt a víziszárnyas-ágazat helyzetéről, állategészségügyi, termelési és piaci kérdéseiről szakmai tanácskozást szerveznek a kiskunfélegyházi városházán.

Kiskunfélegyházán és környékén ma is sokan élnek libatartásból, -hízlalásból vagy -feldolgozásból, így családok százai kötődnek valamilyen módon a libához. Munkájuk, és az általuk teremtett érték előtt is tisztelegnek a több mint két évtizede életre hívott gasztronómiai és szórakoztató fesztivállal. Az igazgató kiemelte: az 1999 óta megrendezett programsorozat, a Kiskunfélegyházi Libafesztivál a közelmúltban bekerült a Bács-Kiskun Vármegyei Értéktárba.