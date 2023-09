A MHM sajtótájékoztatója elején pártja nevében őszinte részvétét fejezte ki Lantos János a szeptember 20-ai robbantás miatt szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőr családjának és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.

A folytatásban Lantos János elmondta a Mi Hazán Mozgalom azért tiltakozik az úgynevezett „pandémia szerződés” ellen, mert álláspontjuk szerint a WHO a nemzeti szuverenitást kikerülve, ezzel a szerződésben foglalt központosítással akar beavatkozni Magyarország belügyeibe is, és így meghatározhatná, hogy milyen korlátozásokat vezessenek be az aláíró országok, és a WHO határozhatná meg, hogy például kötelező lenne a védőoltás.

„A MI Hazánk Mozgalom szerint ez súlyos beavatkozás Magyarország belügyeibe, ezért nem szeretnénk, ha a WHO ilyen módon beavatkozna abba, hogy a magyar emberek, hogy kívánnak élni, ezért aláírásgyűjtést indítunk az ország számos pontján és online formában is”, mondta a MHM esztergomi elnöke. Lantos hozzátette: az elmúlt hetekben már tízezren írták alá az íveket e témában, illetve azt ígérte, hogy ezt a tiltakozó, aláírásgyűjtő akciójukat Esztergomban, Dorogon és a környező településeken folytatni fogják.

Az elnök elmondta, hogy a petícióval megkeresik majd a kormányt, hogy nyilvánítsa ki azt a véleményét, hogy a WHO ne szólhasson bele Magyarország belügyeibe. Arra az újságírói kérdésre, hogy politikai párt miért avatkozik bele egészségügyi, tudományos területre tartozó ügyekbe, Lantos János azt válaszolta, hogy a járványügyi helyzetre hivatkozva sok olyan szabadságjogot szeretne a WHO korlátozni, melyek nemcsak az MHM, de szakemberek szerint sem lenne indokolt.

Az elnök hozzátette, az a központosítás, melyet az Egészségügyi Világszervezet mostani és később még részletesebben kidolgozott tervezetében szorgalmaz, nem igazítható egy általános standard-ként az egymástól eltérő országokra alkalmazva.